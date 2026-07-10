Wakil Ketua Komisi III Minta Pengusutan Dugaan Korupsi di Balik Blackout Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro mendukung Kortas Tipikor Polri mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara PLN.

Pasalnya, dugaan korupsi itu berdampak pada blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu.

Politikus PDIP itu menilai perkara tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik yang sangat luas.

Terlebih, perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan gangguan pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

"Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi terganggu karena persoalan pasokan energi," kata Dede di Jakarta, Jumat (10/7)..

Menurut Dede, listrik adalah kebutuhan strategis yang menopang rumah tangga, industri, layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, gangguan pasokan energi primer seperti batu bara dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan produktivitas ekonomi nasional.

“Semua penegak hukum saling harus mendukung mengusut perkara ini,” ujar Dede.