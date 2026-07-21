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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wakil Ketua MPR Dorong Kolaborasi Atasi Dampak Keterbatasan Anggaran Perpusnas

Selasa, 21 Juli 2026 – 16:11 WIB
Wakil Ketua MPR Dorong Kolaborasi Atasi Dampak Keterbatasan Anggaran Perpusnas - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

Menurut Lestari, hal ini sebagai bagian upaya konsisten untuk meningkatkan literasi nasional.

"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Lestari.

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Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR pada Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp 377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total.

Sebelumnya pada 2025, Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.

Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

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"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Anggota Komisi X DPR itu menegaskan mengutip data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.

Ini saran Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyikapi keterbatasan anggaran Perpusnas tahun ini

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TAGS   Anggaran Perpusnas  Perpusnas  Lestari Moerdijat  MPR RI  Literasi  Kolaborasi  Perpustakaan nasional 

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