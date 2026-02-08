Close Banner Apps JPNN.com
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Ajak Anak Muda Membangun Masa Depan Lewat Jalur Politik

Minggu, 08 Februari 2026 – 13:12 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat menjadi narasumber dalam Sekolah Politik Amanat Research Institute yang diselenggarakan di Denpasar Bali. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, DENPASAR - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya ide dan gagasan anak muda dalam berbagai ruang kebijakan publik, baik di legislatif maupun eksekutif.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Sekolah Politik Amanat Research Institute yang diselenggarakan di Denpasar Bali.

Acara Sekolah Politik ini diikuti anak-anak muda Gen Z dari berbagai daerah di Bali hingga NTT.

"Banyak yang mengatakan kalau anak-anak Gen Z apatis, tidak peduli dan lain-lain. Saya sebaliknya, justru percaya bahwa anak-anak muda sebenarnya sangat peduli dan siap dilibatkan ide dan gagasannya," ungkap Eddy dalam keterangannya, Minggu (8/2).

Karena rasa percaya pada anak muda itulah Eddy Soeparno menginisiasi MPR Goes to Campus sebagai ruang dialog, berbagi dan mendapatkan ide dan gagasan dari anak-anak muda.

"Sejak dipercaya menjadi Pimpinan MPR saya menginisiasi gerakan MPR Goes to Campus dan saat ini sudah menjangkau 40 kampus di seluruh Indonesia," kata Eddy.

Menurut Eddy, ternyata mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara MPR Goes to Campus.

"Mereka ikut bertanya dan bahkan memberikan banyak masukan," imbuh Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

