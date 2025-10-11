Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Penanganan Krisis Iklim Jadi Prioritas Nasional

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 17:44 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (tengah) saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pentingnya menjadikan krisis iklim sebagai isu prioritas nasional.

Penegasan itu disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Nasional (PAN) itu didaulat untuk menjadi pembicara dengan tema ancaman krisis iklim di Indonesia.

FISIP UI adalah kampus ke-35 dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus yang diinisiasi Eddy Soeparno.

Di hadapan civitas academica kampus UI, Eddy mengingatkan perubahan iklim bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang kini dihadapi sehari-hari.

“Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari anomali iklim sampai dengan kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Sabtu (11/10).

Menurut Eddy, sekarang bukan lagi perubahan iklim tetapi lebih tepat menyebutnya sebagai krisis iklim.

"Situasi saat seharusnya sudah menjadi wake up call agar penangangan krisis iklim menjadi prioritas dalam kebijakan nasional,” ujar Eddy.

Ini yang disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik UI

