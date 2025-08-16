Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dukung Komitmen Prabowo Mempercepat Transisi Energi

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 18:43 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dukung Komitmen Prabowo Mempercepat Transisi Energi - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 terkait komitmen mempercepat transisi energi. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.

Menurut Eddy, penyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan kedaulatan energi menjadi salah satu fokus utama dengan mempercepat transisi energi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam upaya transisi menuju energi terbarukan.

"Komitmen Presiden Prabowo menjadi angin segar dalam upaya mempercepat transisi energi sekaligus menambah secara signifikan bauran energi terbarukan dalam komposisi energi secara keseluruhan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (16/8).

Secara khusus, Eddy mendukung dan menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor energi bersih dunia.

"Kita punya semua potensi untuk menjadi pelopor energi bersih dunia dengan energi surya, hidro hingga panas bumi yang berlimpah. Saya menyambut baik komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor energi bersih dunia dengan menjadi climate leader di tingkat global," ujarnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyambut optimistis upaya Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya Net Zero Emissions (NZE) 10 tahun lebih cepat di 2050 mendatang.

"Tentu banyak upaya dan pembenahan yang dilakukan untuk mempercepat target NZE, tapi itu merupakan keniscayaan dan kami siap terlibat dan membantu upaya percepatan itu untuk energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini meyakini percepatan transisi menuju energi terbarukan akan mendukung secara signifikan target elektrifikasi yang merata di seluruh Indonesia.

Ini respons Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno atas komitmen Presiden Prabowo mempercepat transisi energi dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026

