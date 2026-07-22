Wakil Ketua MPR Edy Suparno: Reformasi Subsidi Energi dan Transisi Energi Harus Berjalan Bersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edy Suparno menilai reformasi subsidi energi dan transisi energi merupakan dua agenda yang harus berjalan bersamaan.

Menurut Edy, besarnya subsidi energi saat ini menunjukkan perlunya pembenahan melalui pendekatan right sizing dan right targeting agar bantuan benar benar diterima kelompok yang berhak.

Dia mencontohkan besarnya selisih antara harga jual dan harga keekonomian Biosolar, Pertalite, maupun LPG 3 kilogram yang menyebabkan beban subsidi terus meningkat.

"Reformasi subsidi bukan untuk mengurangi perlindungan kepada masyarakat. Reformasi ini adalah mengubah cara negara melindungi warganya agar lebih adil dan lebih efisien," ujar Edy saat diskusi bertajuk "Urgensi Reformasi Subsidi Energi Demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi" di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Selain Edy Suparno, diskusi yang dimoderatori Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin itu menghadirkan Senior Policy Advisor International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono, Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andri Satrio Nugroho, Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Teguh Yudo Wicaksono.

Lebih lanjut, Edy juga mendorong perubahan mekanisme subsidi dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat dengan dukungan basis data yang lebih akurat.

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Di sisi lain, dia mengingatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG membuat ketahanan energi nasional semakin rentan terhadap dinamika geopolitik.

Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi terbarukan dinilai bukan hanya penting untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional.