Wakil Ketua MPR: Kebinekaan Harus Jadi Kekuatan Bangsa di Momen Nyepi dan Idulfitri 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan momentum dua perayaan hari besar keagamaan yang hampir bersamaan merupakan berkah, sekaligus bukti nyata bahwa bangsa Indonesia hidup rukun dalam keberagaman.

"Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Menghormati sesama adalah kewajiban, bukan pilihan. Kerukunan antarumat beragama harus terus kita pupuk," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).

Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi umat Hindu jatuh bertepatan dengan malam takbiran (19/3) bagi umat Islam yang diperkirakan merayakan Idulfitri 1447 Hijriah pada 20 Maret 2026.

Baca Juga: Pelayanan SAMSAT Sumsel Libur Sepekan Selama Lebaran dan Nyepi 2026

Politikus yang akrab disapa Rerie itu menekankan, menghormati perbedaan adalah kewajiban setiap warga negara.

Anggota Komisi X DPR itu mengatakan kebinekaan harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan sebaliknya.

Survei yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag bekerja sama dengan Alvara Strategic Research pada 2025 mengungkapkan Generasi Z mencatat indeks toleransi tertinggi dengan skor 80,03 dalam indikator sikap tidak membubarkan kegiatan keagamaan lain.

Angka tersebut melampaui Milenial (78,77), Generasi X (78,97), dan Baby Boomers (78,81).

Menurut Rerie, catatan tersebut harus menjadi pemicu bagi setiap anak bangsa untuk terus melestarikan nilai-nilai toleransi yang kita miliki.