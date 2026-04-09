Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Wakil Ketua MPR Sebut Data Akurat Kunci Lahirkan Layanan Pendidikan yang Lebih Baik

Kamis, 09 April 2026 – 17:11 WIB
Wakil Ketua MPR Sebut Data Akurat Kunci Lahirkan Layanan Pendidikan yang Lebih Baik
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pemanfaatan data terkini terkait anak tidak sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.

Menurutnya, ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan.

"Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).

Baca Juga:

Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen) berinovasi dengan menghadirkan dasbor Anak Tidak Sekolah.

Dasbor itu mampu memetakan data akurat dan real time jumlah anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan, mencakup kategori anak tidak sekolah (ATS), belum pernah bersekolah (BPB), drop out (DO), dan lulus tidak melanjutkan (LTM).

Berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak.

Baca Juga:

Perinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76 persen anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya data akurat untuk mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

data akurat  pendidikan  Lestari Moerdijat  MPR RI  Kemendikdasmen 
BERITA DATA AKURAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp