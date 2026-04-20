Wakil Ketua MPR Sebut Pancasila Terbukti Mampu Hadapi Krisis Domestik Maupun Global

Senin, 20 April 2026 – 10:45 WIB
Wakil MPR Hidayat Nur Wahid. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, PANGKALPINANG - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan Indonesia sudah mengalami berbagai macam krisis, dari ekonomi, politik, kepercayaan, ideologi, pusat daerah, pemberontakan, komunisme hingga global.

Namun, krisis-krisis yang menghantam bangsa Indonesia sejak dulu selalu berhasil diselesaikan dengan baik berkat adanya pengamalan ideologi dan dasar negara Pancasila.

Karena itu menurut HNW, potensi krisis yang bisa timbul akibat perang Amerika Serikat-Israel vs Iran bukan ancaman yang sama sekali baru pertama dihadapi Indonesia.

HNW meyakini potensi krisis tersebut juga akan dapat dilalui bangsa Indonesia dengan baik jika benar-benar melaksanakan ideologi Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan HNW saat menjadi narasumber pada Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bangka Belitung.

Acara yang membahas tema 'Mengokohkan Ketahanan Nasional Dalam Menghadapi Krisis Melalui Nilai Nilai Pancasila' tersebut berlangsung di Pangkalpinang, Sabtu (18/4).

Menurut HNW, keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa menjadikan Indonesia tetap utuh dan berkali-kali luput dari perpecahan.

Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan yang juga beragam baik agama, ras, suku bangsa, budaya dan bahasa, dan rentan terhadap perselisihan hingga perpecahan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara yang membahas nilai-nilai Pancasila

TAGS   Pancasila  Hidayat Nur Wahid  krisis  domestik  global  MPR RI  HNW 
