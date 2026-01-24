Wakil Malaysia Mendominasi Indonesia Masters 2026, Tuan Rumah?

Sabtu, 24 Januari 2026 – 21:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Malaysia mendominasi partai final ajang Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1) wakil Negeri Jiran menempatkan tiga wakil pada partai puncak turnamen BWF Super 500 itu.

Tiga wakil Malaysia di final yakni Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (ganda putri), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (ganda campuran) dan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (ganda putra),

Pearly/Thinaah melaju ke final seusai mengalahkan wakil tuan rumah Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dengan skor 21-15, 21-9.

Kemenangan itu mengantar peraih medali emas SEA Games 2025 itu menghadapi wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Dari sektor ganda campuran tercatat Chen Tang Jie/Toh Ee Wei tampil gemilang.

Pasangan ranking empat dunia tersebut di luar dugaan mampu mengatasi perlawanan wakil China, Jiang Zhen Bang/Wai Ya Xin dengan skor 21-17, 21-12.

Pada partai final juara dunia 2025 tersebut akan jumpa pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje.