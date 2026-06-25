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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wakil Panglima TNI Tinjau Pembangunan Yonif TP 936/Satria Joyokusumo dan Situs Bersejarah di Jawa Tengah

Kamis, 25 Juni 2026 – 18:10 WIB
Wakil Panglima TNI Tinjau Pembangunan Yonif TP 936/Satria Joyokusumo dan Situs Bersejarah di Jawa Tengah - JPNN.COM
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa melaksanakan peninjauan rehabilitasi dan pembangunan sejumlah lokasi strategis di wilayah Jawa Tengah meliputi situs bersejarah di Semarang, pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 936/Satria Joyokusumo di Kabupaten Pati, serta lokasi bernilai sejarah di Magelang, Rabu (24/6/2026). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa melaksanakan peninjauan rehabilitasi dan pembangunan sejumlah lokasi strategis di wilayah Jawa Tengah.

Lorasi strategis tersebut meliputi situs bersejarah di Semarang, pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 936/Satria Joyokusumo di Kabupaten Pati, serta lokasi bernilai sejarah di Magelang, Rabu (24/6/2026).

Wakil Panglima TNI Tinjau Pembangunan Yonif TP 936/Satria Joyokusumo dan Situs Bersejarah di Jawa Tengah

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Puspen TNI dalam keterangan tertulisnya menyebut peninjauan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI dalam memperkuat sistem pertahanan negara melalui pembangunan satuan yang mampu mendukung tugas pertahanan wilayah.

Langkah tersebut juga sekaligus sebagai bentuk kontribusi TNI terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan masyarakat.

Jenderal TNI Tandyo Berharap kehadiran Yonif TP makin memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

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Selain itu, kunjungan ke berbagai situs bersejarah menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa.

Semangat pengabdian, keberanian, dan cinta tanah air yang diwariskan para pendahulu diharapkan terus menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.(fri/jpnn)

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R bersama Wakasad meninjau pembangunan sejumlah lokasi strategis di wilayah Jawa Tengah.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

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TAGS   TNI  Pembangunan  Wakil Panglima TNI  Situs Bersejarah 
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