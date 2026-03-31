Wakil Rakyat Kecelakaan, Mobil Terbalik dan Masuk Parit, Lihat Itu

jpnn.com - PEKANBARU - Mobil yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendri Firnanda Pangaribuan terbalik seusai mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Dumai–Pakning, tepatnya di Desa Parit I Api-api, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Kecelakaan yang dialami wakil rakyat Bengkalis itu terjadi pada Selasa (31/3/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa itu melibatkan dua kendaraan, yakni satu unit mobil Toyota Innova Reborn BM 1903 DY dan satu unit Toyota Fortuner BM 9 D.

Akibat kecelakaan tersebut, mobil Fortuner yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendri Firnanda terbalik dan masuk ke dalam parit di pinggir jalan.

“Petigas piket Lantas Polres Bengkalis yang dapat informasi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penanganan awal,” kata Galih saat dikonfirmasi JPNN.com.

Galih juga membenarkan bawa dalam kecelakaan ini Hendrik Firnanda Pangaribuan berada di dalam mobil tersebut.

Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang dari kedua kendaraan mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

“Seluruh korban saat ini dalam penanganan medis dan dikawal menuju RS Awal Bros Sudirman,” lanjutnya.