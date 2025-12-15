Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wakil Rakyat Khawatir Mutasi PPPK Berdampak Buruk

Senin, 15 Desember 2025 – 04:14 WIB
Wakil Rakyat Khawatir Mutasi PPPK Berdampak Buruk - JPNN.COM
Guru PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MATARAM - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat Didi Sumardi meminta Pemerintah Provinsi NTB mengkaji kembali kebijakan mutasi PPPK.

Dia khawatir mutasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdampak merugikan pegawai ASN jenis baru itu.

Didi Sumardi mengaku tekah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk melakukan pendataan by name by address terhadap penempatan PPPK yang berpindah dari formasi awal.

Baca Juga:

"Tujuan pendataan agar solusi jangka panjang dan menyeluruh serta penyelesaian masalah bisa segera teratasi. Kami harapkan BKD dan Disdikbud NTB untuk memetakan masalahnya secara menyeluruh, tidak didasarkan pada kasus per kasus," ujar Didi di Mataram, Minggu (14/12).

Menurutnya, mutasi guru PPPK membuat para pendidik itu mengalami ketidaksesuaian data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena telah berpindah dari formasi awal.

Hal itu, lanjut Didi, dapat menyebabkan hak para guru yang seharusnya diterima baik itu gaji pokok dan tunjangan sertifikasi tidak dibayarkan. Bahkan, kemungkinan terburuknya dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK.

Baca Juga:

"Kondisi ini memiliki dampak yang tidak baik, diantaranya jam mengajar, kedua berdampak pada psikologis, keamanan, kenyamanan, dan termasuk adalah kebaikan bagi keluarga," terangnya.

Ditegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan mengawal aspirasi tersebut hingga benar-benar tuntas, dengan membuka keran komunikasi yang intensif bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Wakil rakyat menyoroti masalah yang bisa ditimbulkan dari kebijakan mutasi PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  ASN  penempatan pppk  NTB 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp