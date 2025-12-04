Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wakil Rakyat Meminta PPPK PW Mengabdi dengan Semangat Penuh Waktu

Kamis, 04 Desember 2025 – 05:15 WIB
Wakil Rakyat Meminta PPPK PW Mengabdi dengan Semangat Penuh Waktu - JPNN.COM
Sudah banyak honorer diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - GARUT – Para guru PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jawa Barat yang baru dilantik harus lebih semangat mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar Aten Munajat.

"Selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang resmi dilantik hari ini, semoga amanah ini menjadi langkah awal menuju pengabdian yang membawa manfaat luas," kata Aten di Garut, Rabu (3/12).

Baca Juga:

Dia menuturkan saat ini seluruh pegawai honorer tersisa lingkungan pendidikan di Provinsi Jabar sudah resmi dilantik sebagai ASN dengan status PPPK PW, sehingga statusnya semakin jelas sebagai pegawai pemerintahan.

Pelantikan itu, kata dia, harus menjadi momentum untuk lebih meningkatkan diri dalam setiap tugas, selalu rendah hati, dan menginspirasi bagi lingkungan sekitar.

"Tetap rendah hati, tetap melayani, dan tetap menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar, selamat bekerja dan mengabdi," katanya.

Baca Juga:

dia menjelaskan pelantikan guru menjadi PPPK Paruh Waktu bukan sekadar penetapan status kepegawaian pemerintahan, tetapi sebagai bentuk pengakuan setelah kerja keras, komitmen, dan dedikasi.

Meski berstatus PPPK PW, kata dia, semangat pengabdiannya sebagai pegawai pemerintahan harus penuh waktu dengan menjadikan setiap tugasnya sebagai tempat membuktikan diri yang siap melayani masyarakat.

Para ASN dengan status PPPK Paruh Waktu diminta memberikan pengabdian dengan semangat penuh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  PPPK PW  honorer  Guru PPPK Paruh Waktu 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp