Wakil Tuan Rumah Belum Menemui Hambatan pada Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil tuan rumah tercatat mulus di hari pertama ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.

Dalam laga yang digelar di GOR Jaya Raya, Bintaro, Selasa (7/7), pebulu tangkis Zamraliani Arifianto mengatasi perlawanan wakil Ukraina, Yelyzaveta Gusarenko asal Ukraina dengan skor 21-9, 21-10.

Kemenangan ini sejatinya mengejutkan mengingat lawan yang dihadapi tunggal putri remaja kelahiran 23 Februari 2010 itu merupakan unggulan ketiga.

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“Tadi saya sempat tegang karena lawan pemain asing. Tapi saya coba bermain lebih sabar, minimal tidak membuat kesalahan,” katanya.

“Saya mencoba percaya diri karena pada kesempatan kali ini saya bertekad untuk tembus partai final,” ujar pemain asal Tangerang Selatan itu.

Kemenangan ini mengantarkan Zamraliani akan menantang Aisyah Anindya Rubiyanto di 32 besar.

Pemain asal PB Djarum itu melangkah seusai mengatasi perlawanan tunggal putri Singapura, Loh Yu En Vivian dengan skor 21-8, 21-14.

Kemenangan juga diraih tunggal putra tuan rumah lainnya yakni Alvin Jefferson Kusuma.