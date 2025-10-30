Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan 7 Jam, Kasus Apa?

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwinw diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/10). Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo mengatakan Erwin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Proses penyidikan sedang berlangsung pada Kamis 30 Oktober 2025. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang dan saksi, antara lain wakil wali kota Bandung," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (30/10) malam.

Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti, berapa dokumen dan alat elektronik, seperti telepon seluler dan laptop. Barang bukti itu disita untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan menambahkan pemeriksaan terhadap Erwin dilakukan selama tujuh jam, terhitung pukul 09.30 - 16.30 WIB. di Kantor Kejari Kota Bandung.

Selain memeriksa Erwin, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi dari organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung dan pihak swasta. "Saksi ada pihak PNS di lingkup Pemkot Bandung, dan swasta," kata Ridha. (mcr27/jpnn)