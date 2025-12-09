Wako Pekanbaru Agung Nugroho Serahkan Bantuan Kemanusiaan Rp 1,5 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

jpnn.com - PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Riau, Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar kepada Pemerintah Aceh. Bantuan itu diserahkan untuk membantu warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/12).

Sebelum bertemu gubernur Ace, rombongan Pemerintah Kota Pekanbaru sempat meninjau sejumlah lokasi di perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana tersebut.

“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Gubernur Aceh. Hari ini kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” kata Wako Agung Nugroho.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari Rp 1 miliar dalam bentuk dana tunai dan logistik senilai Rp 500 juta, yang akan segera dikirimkan ke Kabupaten Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak paling parah.

Agung juga menyampaikan doa serta harapan agar proses pemulihan di Aceh berjalan lancar.

“Kami mendoakan agar musibah ini segera berlalu, dan Bapak Gubernur diberikan kekuatan serta kesehatan dalam memimpin pemulihan daerah,” ujarnya.

Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat Kota Pekanbaru.