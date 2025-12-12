Close Banner Apps JPNN.com
Waktu Tepat Beli Motor Listrik, Ada Diskon hingga Rp 14 Juta

Jumat, 12 Desember 2025 – 06:39 WIB
Diskon besar motor listrik United E-Motor. Foto: United E-Motor

jpnn.com, JAKARTA - Menutup 2025 dengan energi baru, United E-Motor menggelar program Year End Sale yang berlangsung sepanjang Desember.

Tidak tanggung-tanggung, sederet model favoritnya dipangkas hingga Rp14 juta, menjadikannya salah satu promo terbesar yang pernah dirilis United E-Motor.

Langkah agresif United terasa seperti undangan terbuka bagi siapa pun yang ingin “naik kelas” ke mobilitas ramah lingkungan, tanpa membuat kantong tercekik.

Promo berlaku secara nasional di seluruh jaringan diler resmi, memberi kesempatan luas bagi pelanggan dari berbagai kota.

Model-model terlaris United mendapat jatah potongan harga signifikan:

TX3000 – potongan Rp14 juta

TX1800 – potongan Rp12 juta

T1800 – potongan Rp12 juta

