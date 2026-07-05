Waktu Yang Dinanti, Ungu Rayakan 30 Tahun Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - Selama tiga dekade, Ungu bukan sekadar menjadi salah satu band tersukses di Indonesia. Ungu telah menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan orang.

Lagu-lagu Ungu mengiringi kisah cinta pertama, menguatkan di tengah kehilangan, menemani perjalanan spiritual, hingga menjadi soundtrack berbagai momen yang tak terlupakan bagi lintas generasi.

Selama 30 tahun, perjalanan itu terus tumbuh bersama para pendengar. Kini, untuk pertama kalinya, seluruh perjalanan tersebut akan dirayakan dalam sebuah pertunjukan yang dipersiapkan sebagai konser paling istimewa sepanjang sejarah Ungu.

Dalam rangka memperingati 30 tahun perjalanan musiknya, Ungu akan menggelar konser spesial bertajuk 'Ungu - Waktu Yang Dinanti: Final Chapter (30 Tahun Berkarya)' yang akan digelar pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Dipromotori oleh TipTip, konser itu bukan sekadar menjadi perayaan perjalanan sebuah band yang telah melahirkan puluhan karya ikonik. Lebih dari itu, konser ini merupakan bentuk apresiasi bagi penggemar Ungu, Cliquers, yang selama tiga dekade telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap langkah perjalanan Ungu.

Konser ini dipersiapkan sebagai pertunjukan paling ambisius yang pernah dipersembahkan Ungu selama 30 tahun berkarya.

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Selama lebih dari dua jam, penonton akan diajak memasuki sebuah perjalanan musikal yang membawa mereka menelusuri setiap fase perjalanan Ungu, mulai dari lagu-lagu yang membesarkan nama, karya-karya yang menjadi soundtrack kehidupan jutaan masyarakat Indonesia, hingga berbagai momen emosional yang telah membentuk hubungan begitu erat antara Ungu dan para penggemarnya.

UNGU mempersiapkan berbagai kejutan spesial yang akan diumumkan secara bertahap menjelang hari penyelenggaraan. Mulai dari special guest stars, kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga sejumlah momen eksklusif yang hanya akan dapat disaksikan hadirin di Tennis Indoor Senayan pada 30 Oktober 2026.