Walhi Sulsel Gelar Konferensi Internasional Energi, Sorot Perusahaan Israel di Luwu Utara

jpnn.com - Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan sedang mempersiapkan Konferensi Internasional Indonesia Timur guna mengkritisi ketahanan energi, transisi energi, dan kritis mineral (Eastern Indonesia International Conference on Critical Mineral and Energy Transition) di Kota Makassar.

"Juni ini Walhi Sulsel bersama NGO di Kawasan Timur Indonesia mengagendakan dengan skalanya besar, skala internasional. Konferensi terkait dengan ketahanan energi, transisi energi dan atau mineral kritis," kata Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin di Makassar, Minggu (8/3/2026).

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Makassar dengan menghadirkan organisasi nonpemerintah dari internasional serta turut mengundang partisipan dari daerah lain untuk membahas sejumlah hal berkaitan energi.

Dia menjelaskan bahwa dalam konferensi nanti menggagas satu gerakan kolektif perlindungan Sulawesi dan Indonesia Timur dari ekspansi tambang nikel dan energi kotor.

"Sebab, hal ini dianggap penting untuk keberlangsungan lingkungan hidup," ucapnya.

Sejauh ini, Walhi lebih banyak melakukan konsolidasi dengan agenda-agenda besar terutama soal perlindungan ekosistem esensial, hutan karts, maupun masalah di pesisir.

Selain itu, mendorong keadilan urban, keadilan masyarakat perkotaan, serta menggagas dekarbonisasi, transisi mineral dan energi. Alasannya, mengembalikan ruang hidup maupun penguatan pelestarian lingkungan.

"Paling penting adalah memperkuat kembali ruang sipil, kebebasan sipil yang kini kelihatannya mengalami kemunduran, maupun kemerosotan. Di sisi lain pemerintah dinilai tidak lagi mau mendengar masukan, terutama soal keberlangsungan ruang hidup," katanya.