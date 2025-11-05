Wali Kota Agung Ikuti Kursus Pemantapan Kepala Daerah di Lemhannas Selama 14 Hari

Rabu, 05 November 2025 – 18:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tengah berada di Jakarta untuk mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Program pendidikan tersebut akan berlangsung selama 14 hari, terhitung pada 4-18 November 2025 mendatang.

Wali Kota Agung menyebut KPPD merupakan undangan langsung dari Kementerian Dalam Negeri.

Pesertanya terbatas dan hanya dipilih 25 kepala daerah dari seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah kami salah satunya. Ini menjadi kesempatan untuk menimba ilmu, memperkuat kapasitas, dan memaksimalkan peran dalam memimpin Pekanbaru,” ujar Agung, Rabu (5/11).

Pada hari pertama, peserta menerima materi dari sejumlah narasumber kompeten.

Baca Juga: Agung Nugroho Tekankan Kader Dukung Program Pemerintah di Rakerda DPD Demokrat Riau

Kegiatan berlangsung penuh hingga penutupan pada 18 November.

Agung mengatakan pendidikan ini menjadi bagian dari upayanya meningkatkan kualitas kepemimpinan, selain mendorong pembangunan di Kota Pekanbaru.