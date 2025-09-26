Close Banner Apps JPNN.com
Wali Kota Agung Nugroho Pastikan Menu MBG di Pekanbaru Aman dan Higienis  

Jumat, 26 September 2025 – 16:51 WIB
Wali Kota Agung Nugroho Pastikan Menu MBG di Pekanbaru Aman dan Higienis   - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan proses penyediaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar berjalan higienis dan aman dikonsumsi.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Agung Nugroho seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Marpoyan Damai 2, bersama Balai Besar POM Kota Pekanbaru.

Wali Kota dan rombongan melihat langsung dapur produksi MBG, mulai dari dapur kering, dapur basah, area memasak, hingga tempat pengemasan.

Hasilnya, seluruh proses dinilai memenuhi standar kebersihan.

“Kami sudah cek, dapur kering, dapur basah, tempat masak, dan tempat packing-nya sangat higienis,” ujar Agung Jumat (26/9).

Dia menegaskan Pemerintah Kota Pekanbaru menggandeng Balai Besar POM dan instansi terkait untuk rutin memantau aktivitas dapur SPPG.

Pengawasan itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga dan terhindar dari kasus keracunan.

“Sampai hari ini masih berjalan baik dan tidak ada laporan keracunan,” tambahnya.

