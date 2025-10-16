Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wali Kota Agustina Wilujeng Dukung Program PAUD EMAS demi Wujudkan Generasi Emas 2045

Kamis, 16 Oktober 2025 – 21:16 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat mendampingi Bunda PAUD Provinsi Jateng Nawal Arafah Yasin saat berkunjung di PAUD Tirta Kenanga, Bongsari, Kecamatan Semarang Barat. Foto: Dokumentasi Humas Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung program PAUD EMAS (PAUD berbasis masyarakat untuk generasi Indonesia Emas) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mendampingi Bunda PAUD Jateng Nawal Arafah Yasin berkunjung di PAUD Tirta Kenanga, Bongsari, Kecamatan Semarang Barat.

Wali Kota Agustina menyampaikan apresiasi kepada Bunda PAUD Jateng Nawal Arafah Yasin atas pendampingan yang intensif dalam mengawal implementasi gerakan PAUD EMAS hingga ke tingkat kelurahan dan RW.

“Terima kasih kepada Ibu Nawal Arafah, Bunda PAUD Provinsi. Beliau luar biasa mengawal sampai titik-titik terkecil di wilayah. Kami akan terus berkolaborasi, dimulai dari satu RW sebagai representasi satu kelurahan,” ujar Agustina, Kamis (16/10).

Wali Kota Agustina menjelaskan pelaksanaan PAUD EMAS di Kota Semarang akan diperluas ke seluruh kecamatan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk integrasi antara Posyandu dan Pos PAUD agar layanan anak usia dini semakin komprehensif.

“Komitmennya adalah menghadirkan PAUD EMAS di seluruh kecamatan," jelasnya.

Dia menyampaikan nantinya akan ada kolaborasi antara Posyandu dan Pos PAUD agar terintegrasi.

"Sesuai dengan ide Bunda PAUD Provinsi, semuanya harus saling mendukung, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

