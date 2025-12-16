Wali Kota Bandung Farhan Ingin Bongkar Teras Cihampelas  

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji rencana pembongkaran Teras Cihampelas menyusul hasil penelitian teknis yang menunjukkan adanya persoalan pada aspek keamanan dan perizinan bangunan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang sebelumnya bersikukuh tak mau membongkar Teras Cihampelas pun berubah pikiran.

Farhan mengatakan, pembongkaran dilakukan apabila hasil loading test resmi menunjukkan kekuatan struktur bangunan berada di bawah standar kelayakan.

Adapun bagian yang dibongkar adalah Teras Cihampelas segmen II sepanjang 250 meter.

Menurutnya, hingga saat ini Teras Cihampelas tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang sah.

"Kalau hasil loading test resmi itu menunjukkan hasil yang kurang dari 100 persen, maka saya punya alasan untuk membongkar. Karena sampai hari ini Teras Cihampelas itu tidak punya PBG dan tidak punya SLF asli," kata Farhan, dikutip Selasa (16/12/2025).

Ia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan bahwa Teras Cihampelas dikategorikan sebagai bangunan, bukan jalan maupun jembatan. Dengan status tersebut, keberadaan PBG dan SLF menjadi syarat mutlak. Namun hingga kini, dokumen perizinan tersebut tidak dimiliki.

Meski demikian, Pemkot Bandung belum menentukan bagian mana yang akan dibongkar. Ia mengaku pembongkaran bangunan dengan struktur tiang yang relatif kecil membutuhkan kajian teknis mendalam.