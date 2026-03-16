Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Wali Kota Bandung Hentikan Pembangunan Halte BRT, Ini Penyebabnya

Senin, 16 Maret 2026 – 17:00 WIB
Wali Kota Bandung Hentikan Pembangunan Halte BRT, Ini Penyebabnya - JPNN.COM
Proyek pembangunan halte BRT di salah satu ruas jalan di Kota Bandung. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menghentikan sementara izin proyek pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik trotoar ruas jalan di Kota Bandung.

Dia menilai proses pembangunan tidak berjalan dengan baik.

Sejumlah trotoar jalan di sejumlah ruas seperti Jalan Wastukencana, terlihat rusak dibongkar dan dipasang garis pembatas. Namun, belum terdapat pengerjaan pembangunan halte di lokasi itu.

Baca Juga:

"Kami minta BRT distop dulu karena hasil pengerjaannya sudah kami review, itu jelek sekali merusak, itu yang di jalan Dago, Riau, Merdeka. Itu lagi kami minta perbaiki dan daerah Wastukencana," kata Farhan, Senin (16/3).

Dia menuturkan pihaknya meminta pelaksana proyek untuk memperbaiki sejumlah trotoar yang rusak.

Farhan menyebut penghentian sementara izin kontruksi dilakukan karena dikhawatirkan menciptakan konflik di masyarakat.

Baca Juga:

"Kami minta perbaiki dulu, jadi izin konstruksinya sementara kami tahan dulu. Karena saya gak kebayang kalau sampai masuk ke daerah yang padat wilayahnya, wah bentrok dengan warganya nanti. Ini tujuannya untuk memitigasi," ungkap dia.

Selain itu, dia pun menyoroti galian proyek yang masih ada di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung menghentikan sementara proyek pembangunan halte BRT di sejumlah ruas jalan. Pembangunan justru hadirkan masalah baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Halte BRT  Wali Kota Bandung  BRT  Bus Rapid Transit 
BERITA HALTE BRT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp