Wali Kota Bandung Sebut PKL Eyckman yang Digusur Dedi Mulyadi Tidak akan Direlokasi

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan bangunan di pinggir taman Jalan Eyckman, Kota Bandung ditertibkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Penertiban PKL itu dilakukan dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan disaksikan secara langsung oleh KDM--sapaan Dedi Mulyadi--pada Selasa (12/5/2026).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, penertiban bangunan PKL itu sudah terkoordinasikan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Dia mengaku sudah menyepakati adanya penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh gubernur tersebut.

"Saya sebetulnya sudah kesepakatan dengan pak gubernur sejak sebulan yang lalu. Pak gubernur sudah meminta kami untuk menyampaikan bangunan wilayah dengan bangunan liar yang mana saja yang beliau akan bantu untuk dibongkar," kata Farhan di Bandung, Kamis (14/5).

"Pada akhirnya kami berkesepakatan bahwa yang akan dibongkar adalah bangunan liar yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi dulu," lanjutnya.

Farhan menuturkan, pihaknya sudah menyosialisasikan kepada para pedagang terdampak penertiban itu untuk membongkar secara mandiri bangunan miliknya.

Hanya saja memang ada puluhan bangunan yang belum dibongkar, sampai akhirnya dibereskan oleh petugas Satpol PP.