Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wali Kota Bekasi Tak Dapat Tunjangan Perumahan, Ini Alasannya

Jumat, 12 September 2025 – 04:21 WIB
Wali Kota Bekasi Tak Dapat Tunjangan Perumahan, Ini Alasannya - JPNN.COM
Wali Kota Bekasi tak dapat tunjangan rumah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BEKASI - Wali Kota Bekasi dipastikan tidak menerima tunjangan perumahan setelah Pemerintah Kota Bekasi menetapkan rumah tinggal pribadinya sebagai rumah jabatan.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 0001.10.1/Kep.156-Um/III/2025.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi, Imas Asiah, menjelaskan bahwa kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang menyediakan rumah dinas atau tunjangan perumahan bagi kepala daerah.

Baca Juga:

Di Bekasi, rumah dinas Wali Kota yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani sudah lama dialihfungsikan menjadi Kantor Wali Kota, sementara rumah dinas Wakil Wali Kota di Jalan Juanda dipakai sebagai kantor KPU.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Wali Kota mengambil kebijakan menjadikan rumah pribadinya sebagai rumah jabatan. Dengan keputusan ini, tunjangan perumahan otomatis tidak diberikan karena rumah jabatan dianggap sudah tersedia,” kata Imas di Bekasi, Kamis (11/9).

Dia menambahkan, dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2025, standar biaya sewa rumah jabatan ditetapkan Rp 350 juta per tahun.

Baca Juga:

Namun anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas daerah karena Wali Kota menggunakan rumah pribadi.

Selain itu, Wali Kota juga memutuskan untuk tidak mengambil fasilitas mobil dinas baru dan tetap memakai kendaraan pribadinya untuk bertugas.

Wali Kota Bekasi dipastikan tidak menerima tunjangan perumahan, Imas Asiah beri penjelasan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wali kota Bekasi  Rumah Dinas  tunjangan perumahan  Rumah Jabatan 
BERITA WALI KOTA BEKASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp