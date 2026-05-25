JPNN.com - Daerah

Wali Kota Iin Mutmainnah Keberatan Jakarta Barat Dijuluki Gotham City

Selasa, 02 Juni 2026 – 02:30 WIB
Polisi meringkus tiga orang komplotan begal bermodus penuduhan dan pengeroyokan yang beraksi di kawasan Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com - Wali Kota Jakarta Barat (Walkot Jakbar) Iin Mutmainnah keberatan wilayahnya dijuluki "Gotham City".

Julukan itu disematkan warganet di media sosial terhadap wilayah Jakarta Barat akibat maraknya kriminalitas pada malam hari.

?Iin menegaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta Barat pada dasarnya relatif aman dan berada dalam kondisi yang terkendali.

?"Ketika kemarin ada isu atau berita terkait dengan Gotham City, saya diskusi dengan Pak Kapolres," kata Iin seusai memimpin Apel Kesiapsiagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (1/6/2026).

Dalam diskusi itu dia mendapat penjelasan bahwa data kriminalitas di Jakarta Barat sesungguhnya tidak lebih tinggi dari wilayah lain.

"Secara rata-rata, kita (Jakbar, red) dalam kondisi yang TKA (Terkendali Aman)," lanjutnya.

Dia menyebut salah satu indikator Jakarta Barat tetap kondusif, yaitu masih tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik pada malam hari, termasuk pemanfaatan fasilitas olahraga, baik milik pemerintah maupun swasta, seperti Marudja Sport Park.

Menurut dia, hal itu membuktikan warga merasa nyaman beraktivitas hingga larut malam.

