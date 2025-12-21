Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wali Kota Kepada PPPK Paruh Waktu: Syukuri Posisi Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 – 10:40 WIB
Wali Kota Kepada PPPK Paruh Waktu: Syukuri Posisi Hari Ini - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri berpesan agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mensyukuri posisi yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Supian saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 7.036 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dia mengatakan PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

Baca Juga:

Supian menyampaikan bahwa meskipun statusnya paruh waktu, peran PPPK tetap memiliki arti penting dalam mendukung pelayanan publik.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk mensyukuri posisi yang dijalani saat ini dan menjadikannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Syukuri apa pun posisi hari ini. Di luar sana masih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari pelayanan kepada warga Depok," kata Supian.

Baca Juga:

"Dari lebih dari dua juta penduduk, sekitar 7.000 orang inilah yang terpilih," lanjutnya.

Supian mengatakan berbagai persepsi publik terkait PPPK Paruh Waktu tidak perlu menjadi hambatan. Yang terpenting adalah pembuktian melalui kinerja nyata di lapangan.

Wali Kota Depok Supian Suri berpesan agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mensyukuri posisi yang ada saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  Supian Suri  Wali Kota Depok 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp