Wali Kota Kepada PPPK Paruh Waktu: Syukuri Posisi Hari Ini

jpnn.com - Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri berpesan agar para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mensyukuri posisi yang ada saat ini.

Hal itu disampaikan Supian saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 7.036 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Dia mengatakan PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

Supian menyampaikan bahwa meskipun statusnya paruh waktu, peran PPPK tetap memiliki arti penting dalam mendukung pelayanan publik.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu untuk mensyukuri posisi yang dijalani saat ini dan menjadikannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Syukuri apa pun posisi hari ini. Di luar sana masih banyak orang yang ingin menjadi bagian dari pelayanan kepada warga Depok," kata Supian.

Baca Juga: Jaksa Sebut Proyek Chromebook di Lombok Timur Direkayasa 6 Terdakwa

"Dari lebih dari dua juta penduduk, sekitar 7.000 orang inilah yang terpilih," lanjutnya.

Supian mengatakan berbagai persepsi publik terkait PPPK Paruh Waktu tidak perlu menjadi hambatan. Yang terpenting adalah pembuktian melalui kinerja nyata di lapangan.