Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wali Kota Menyinggung Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu di Daerah Lain

Kamis, 11 Desember 2025 – 04:37 WIB
Wali Kota Menyinggung Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu di Daerah Lain - JPNN.COM
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti berswafoto dengan para PPPK paruh waktu di Balai Kota Semarang, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Pemkot Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyinggung gaji PPPK Paruh Waktu di daerah lain yang besarannya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Diketahui, Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, melantik 2.354 PPPK paruh waktu, Rabu (10/12), untuk memperkuat fondasi pelayanan publik, sekaligus menyelesaikan problem tenaga honorer non-ASN sesuai kebutuhan lapangan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini bukan sekadar pemenuhan formasi, tetapi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh.

Baca Juga:

"Melalui pelantikan pejabat fungsional serta pengangkatan 2.354 PPPK paruh waktu, kami sedang memperkuat keluarga besar Pemerintah Kota Semarang yang memastikan pelayanan publik Kota Semarang berdiri tegak," katanya, saat apel di halaman Balai Kota Semarang di Semarang, Rabu (10/12).

PPPK Paruh Waktu di Pemkot Semarang terdiri atas 1.982 tenaga teknis, 372 tenaga fungsional, 11 tenaga kesehatan, dan 361 tenaga guru.

Mereka memiliki masa kerja satu tahun dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan para pegawai tersebut akan mulai bertugas pada 1 Januari 2026.

Baca Juga:

Agustina Wilujeng mengatakan, Kota Semarang menjadi satu dari sedikit daerah yang tetap memberi ruang bagi skema PPPK paruh waktu tanpa pemangkasan hak pegawai.

Bahkan, pengangkatan 2.354 PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan yang terbanyak.

Saat melakukan pelantikan, Wali Kota menyinggung besaran gaji PPPK Paruh Waktu di daerah lain yang dibawah UMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  gaji PPPK  Gaji PPPK Paruh Waktu  PPPK  Wali Kota Semarang 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp