JPNN.com - Daerah - Sumsel

Wali Kota Palembang Mohon Doa Masyarakat Agar Program 5 Tahun Terealisasi

Minggu, 17 Agustus 2025 – 17:33 WIB
Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menjadi pembina upacara HUT ke-80 RI di Jakabaring Sport City Palembang, Minggu (17/8/2025). Foto: Diskominfo Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin langsung upacara Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Jakabaring Sport City Palembang, Minggu (17/8/2025).

Upacara kali ini terlihat berbeda, di mana pada tahun lalu diadakan di Pelataran Benteng Kuto besak (BKB) dengan latar pemandangan Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Namun, peringatan HUT ke-80 RI bernuansa olahraga.

Pelaksanaan upacara HUT ke- 80 RI berjalan lancar, meskipun berlokasi di kompleks cabang olahraga JSC.

"Alhamdulilah peringatan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakabaring Sport City (JSC) berjalan dengan sukses, lancar dan aman," sampa Dewa usai menjadi pembina.

Di momen tersebut, Dewa juga memohon doa dari masyarakat Kota Palembang agar dapat menjalankan program serta visi-misinya ke depan dengan baik bersama Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam.

"Saya berharap di HUT RI ke-80, kepada masyarakat untuk selalu bersyukur dan mengisi kemerdekaan dengan bahu-membahu bersama Pemerintah Kota Palembang untuk bersinergi menyukseskan visi-misi kami di 5 tahun ke depan," kata Dewa.

Menjawab pertanyaan tentang penggunaan JSC, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa di BKB ada acara perlombaan peringatan HUT RI sehingga tidak memungkinkan diadakan upacara bendera.

"Di BKB ada lomba Perahu Bidar, makanya upacara hari ini diadakan di JSC," ujar Dewa. (mcr35/jpnn)

Wali Kota Palembang Ratu Dewa memohon doa dari masyarakat agar visi-misi dan program 5 tahun ke depan terealisasi.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

