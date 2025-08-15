Wali Kota Palembang Targetkan Puluhan Ribu Pengunjung Hadiri Festival Perahu Bidar 2025

Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:17 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Festival Perahu Bidar Tradisional 2025 di Benteng Kuto Besak (BKB) resmi dibuka oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Jumat (15/8).

Kegiatan yang masuk dalam daftar 110 Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI ini akan berlangsung hingga 17 Agustus 2025, dan menargetkan 50–60 ribu pengunjung dari dalam dan luar kota.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh tamu undangan di situs bersejarah tersebut.

“Benteng Kuto Besak dibangun pada abad ke-18 oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I. Benteng ini menjadi simbol kekuatan dan kedaulatan lokal sebelum masuknya kolonial Belanda secara penuh,” sampai Dewa.

Dia juga menegaskan peran BKB sebagai saksi perjuangan rakyat Palembang melawan penjajahan, khususnya serangan Belanda pada awal abad ke-19.

"Festival Perahu Bidar 2025 menjadi penyelenggaraan tahun kedua yang berhasil masuk agenda nasional KEN," tegas Dewa.

Selain memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, festival ini diharapkan menjadi sarana pelestarian budaya khas Palembang dan Sumatera Selatan, hiburan bagi masyarakat, serta wadah pembinaan atlet dayung berprestasi.

Pemerintah Kota Palembang menargetkan kehadiran puluhan ribu pengunjung selama tiga hari pelaksanaan.