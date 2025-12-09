Wali Kota Pekanbaru Disambut Gubernur Sumut, Serahkan Bantuan Kemanusiaan Rp 1,5 Miliar

jpnn.com - MEDAN - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu warga yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Rombongan Pemko Pekanbaru disambut langsung oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution di kediaman resmi gubernur, Selasa (9/12).

Wali Kota Agung menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk empati dan dukungan masyarakat Pekanbaru kepada warga Sumatera Utara yang tengah menghadapi bencana.

“Kami datang membawa amanah masyarakat Pekanbaru. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban Saudara-Saudara kami di Sumatera Utara,” ujar Agung seusai penyerahan bantuan.

Bantuan yang diberikan terdiri dari Rp 1 miliar dana tunai serta logistik penunjang yang akan segera dikirim ke sejumlah titik terdampak.

Agung menegaskan pentingnya solidaritas dan kerja sama antardaerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengapresiasi kepedulian Pemko Pekanbaru.

“Terima kasih kepada Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh masyarakat Pekanbaru. Bantuan ini sangat berarti untuk mempercepat penanganan di lapangan. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara Sumut dan Pekanbaru,” ujarnya.