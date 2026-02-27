Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Wali Kota Pekanbaru Tambah Kuota Sahur on the Road Ojol, Simak

Jumat, 27 Februari 2026 – 16:30 WIB
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menambah kuota kegiatan Sahur on the Road yang semula dibatasi untuk 1.000 peserta, ditambah menjadi 1.500 porsi menyusul tingginya antusiasme para driver.

Penambahan kuota tersebut diumumkan menyusul membeludaknya pendaftar dari kalangan ojol yang ingin ikut serta dalam kegiatan kebersamaan tersebut.

“Awalnya hanya untuk 1.000 peserta. Karena antusiasnya luar biasa, hari ini kami tambah menjadi 1.500 peserta,” kata Agung Jumat (27/2).

Pendaftaran dibuka hingga pukul 16.00 WIB hari yang sama.

Para driver diminta segera melengkapi data diri dan memastikan statusnya aktif sebagai ojol di Kota Pekanbaru.

Informasi dan tautan pendaftaran dapat diakses melalui akun resmi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peserta diminta mengunduh formulir, mengisi data dengan lengkap, dan mendaftarkan diri sebelum kuota kembali terpenuhi.

Dalam kegiatan ini, panitia memastikan seluruh driver, baik Muslim maupun non-Muslim, tetap mendapatkan perhatian.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menambah kuota kegiatan Sahur on the Road yang semula dibatasi untuk 1.000 peserta, ditambah menjadi 1.500 porsi.

