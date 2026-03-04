Wali Kota Pekanbaru Terbitkan 2 Surat Edaran Seruan Doa untuk Kedamaian Dunia

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerbitkan dua surat edaran yang berisi seruan doa untuk kedamaian dunia.

Kebijakan itu diterbitkan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai konflik dan krisis kemanusiaan yang masih terjadi di sejumlah belahan dunia.

Seruan tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat di Pekanbaru, baik lintas agama maupun khusus kepada umat Islam yang saat ini tengah menjalani bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Surat edaran pertama adalah Nomor 27/SE/2026 tentang Seruan Doa dan Refleksi untuk Kedamaian Dunia.

Dalam edaran tersebut, Wali Kota mengajak pimpinan rumah ibadah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat lintas agama untuk menghadirkan doa dan refleksi sesuai ajaran agama masing-masing.

Seruan itu diharapkan menjadi pengingat bersama akan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan, memperkuat semangat kasih sayang, serta merawat kerukunan dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 26/SE/2026 tentang Seruan Doa untuk Kedamaian Dunia pada Bulan Suci Ramadhan 1447 H.

Melalui edaran tersebut, pengurus masjid, musala, imam, dan khatib diimbau mengajak jemaah memperbanyak doa untuk kedamaian dunia, khususnya setelah salat fardhu, salat tarawih, maupun salat witir.