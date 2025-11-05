Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wali Kota: Pengangkatan PPPK Mempertimbangkan Kondisi Keuangan Daerah

Rabu, 05 November 2025 – 04:25 WIB
Wali Kota: Pengangkatan PPPK Mempertimbangkan Kondisi Keuangan Daerah - JPNN.COM
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo (kiri) menyerahkan SK pengangkatan PPPK di Jayapura, Selasa (4/11/2025). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura

jpnn.com - JAYAPURA – Sebanyak 900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemko Jayapura, Provinsi Papua, menerima SK pengangkatan, Selasa (4/11).

Penyerahan SK PPPK formasi 2024 itu dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rollo.

"Kepada seluruh PPPK yang baru menerima SK saya berpesan rajinlah dalam melaksanakan pekerjaan dan ingat bahwa pekerjaan yang diterima bukan semata-mata hasil dari pemerintah, melainkan merupakan berkat dan kepercayaan dari Tuhan," kata Abisai Rollo di Jayapura, Selasa.

Baca Juga:

Abisai Rollo mengatakan, penyerahan SK PPPK ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah setempat dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas birokrasi

"Dengan bertambahnya 900 tenaga PPPK baru diharapkan kinerja pemerintahan makin efektif efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura," ujarnya.

Dia meminta seluruh PPPK agar segera berkoordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk mendapatkan arahan kerja selanjutnya.

Baca Juga:

"Yang terpenting adalah tetap rajin bekerja dan tunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab melalui kinerja yang baik," pesannya.

Wali Kota juga berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemkot Jayapura agar tetap bekerja dengan setia, jujur, dan taat terhadap pimpinan.

Sudah banyak non-ASN atau honorer peserta seleksi PPPK 2024 yang menerima SK pengangkatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  SK PPPK  SK Pengangkatan  Jayapura  Papua 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp