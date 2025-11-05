Wali Kota: Pengangkatan PPPK Mempertimbangkan Kondisi Keuangan Daerah

jpnn.com - JAYAPURA – Sebanyak 900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemko Jayapura, Provinsi Papua, menerima SK pengangkatan, Selasa (4/11).

Penyerahan SK PPPK formasi 2024 itu dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rollo.

"Kepada seluruh PPPK yang baru menerima SK saya berpesan rajinlah dalam melaksanakan pekerjaan dan ingat bahwa pekerjaan yang diterima bukan semata-mata hasil dari pemerintah, melainkan merupakan berkat dan kepercayaan dari Tuhan," kata Abisai Rollo di Jayapura, Selasa.

Abisai Rollo mengatakan, penyerahan SK PPPK ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah setempat dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas birokrasi

"Dengan bertambahnya 900 tenaga PPPK baru diharapkan kinerja pemerintahan makin efektif efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura," ujarnya.

Dia meminta seluruh PPPK agar segera berkoordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing untuk mendapatkan arahan kerja selanjutnya.

"Yang terpenting adalah tetap rajin bekerja dan tunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab melalui kinerja yang baik," pesannya.

Wali Kota juga berharap agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemkot Jayapura agar tetap bekerja dengan setia, jujur, dan taat terhadap pimpinan.