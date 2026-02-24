Wali Kota Semarang Ajak Warga Memperkuat Kebersamaan dan Sukseskan MTQ Nasional 2026

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melanjutkan rangkaian safari Ramadan dengan menghadiri buka puasa bersama warga di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Minggu (22/2).

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memastikan program Pemerintah Kota Semarang berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Meski hujan mengguyur sejak sore, antusiasme warga tetap tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Agustina menyampaikan bahwa buka puasa bersama menjadi ruang dialog yang hangat antara pemerintah dan masyarakat.

“Buka puasa bersama ini menjadi ruang silaturahmi yang hangat. Warga bisa ngobrol, saling menguatkan, dan memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat,” ujar Agustina.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina menegaskan Ramadan tahun ini menjadi momentum istimewa bagi Kota Semarang yang akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional 2026.

Dia mengajak masyarakat Semarang Barat ikut berperan aktif menyiapkan lingkungan yang bersih, tertib, dan ramah bagi tamu dari seluruh Indonesia.

“Menjadi tuan rumah bukan hanya soal kesiapan acara, tetapi juga kesiapan kota dan karakter warganya. Kebersihan, ketertiban, dan keramahan adalah wajah Kota Semarang,” tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan nilai spiritual masyarakat, Pemerintah Kota Semarang menerima distribusi 20.000 mushaf Al-Qur’an terjemahan. Dari jumlah tersebut, 1.000 mushaf diserahkan untuk Masjid Nurul Huda dan akan dibagikan kepada jemaah.