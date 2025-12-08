Wali Kota Serang & Ketua FKUB Wujudkan Suasana Kerukunan & Damai Natal 2025

Senin, 08 Desember 2025 – 15:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga suasana Kota Serang tetap kondusif, sejuk dan penuh kedamaian, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.

Hal itu diungkapkan Budi Rustandi menghadiri perayaan Natal yang digelar di Gedung Baladika Taman Grup 1 Kopassus, Kota Serang, Sabtu (6/12) malam.

Wali Kota turut didampingi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Serang, KH Matin Syarkowi.

“Kedatangan kami kesini dalam rangka menciptakan suasana yang sejuk dan damai di Kota Serang serta menunjukkan nilai-nilai toleransi,” ujar Budi.

Menurut Budi, seluruh umat beragama adalah bagian dari masyarakat Kota Serang yang harus dihormati satu sama lain.

“Karena mereka adalah saudara kita juga,” tegas Budi.

Ketua FKUB Kota Serang, KH Matin Syarkowi menyampaikan bahwa toleransi bukan sekadar sikap, tetapi merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan pemerintah maupun masyarakat.

“Seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Serang, toleransi adalah amanat undang-undang. Ini harus terus dijaga bersama,” ujarnya.