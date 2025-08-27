Walikopi Networking Prediksikan Udin–Dessy Menang di PSU Pilkada Pangkalpinang

jpnn.com, PANGKAL PINANG - Walikopi Networking meluncurkan hasil riset terbaru dari pelaksanaan PSU Pilkada Pangkalpinang.

Hasil riset tersebut memprediksikan pasangan calon Prof. Udin–Dessy unggul signifikan dengan raihan dukungan di kisaran di atas 40% suara dalam pelaksanaan pilkada ulang pada Rabu ini.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa pasangan tersebut berpotensi besar memenangkan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025.

Areng Permana selaku analis politik Walikopi Networking mengatakan kemenangan ini merupakan hasil dari kombinasi antara harapan masyarakat akan pemimpin pengusung perubahan, soliditas tim pemenangan, serta programatik positif dari pasangan Udin–Dessy.

“Menurut saya, kunci kemenangan ini adalah karena masyarakat Pangkalpinang menginginkan perubahan, kinerja tim yang solid, serta performa visibilitas paslon yang baik,” ujar Areng Permana.

Areng menegaskan keyakinannya bahwa pasangan Udin–Dessy sudah berada di jalur kemenangan.

“Sesuai dengan analisis dan prediksi kami, kami memiliki keyakinan penuh bahwa Prof. Udin dan Dessy sudah memenangkan Pilkada Ulang 2025. Selamat!” tegasnya.

Hasil riset ini langsung disambut antusias oleh para sukarelawan dan pendukung yang menilai bahwa masyarakat kini semakin percaya pada visi dan program kerja Udin–Dessy. Sorak-sorai dan ucapan selamat mulai bermunculan di berbagai lini, baik secara langsung maupun di media sosial.