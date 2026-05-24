Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Walikota Farhan Minta Maaf Perayaan Persib tak Berjalan Lancar

Minggu, 24 Mei 2026 – 17:51 WIB
Walikota Farhan Minta Maaf Perayaan Persib tak Berjalan Lancar - JPNN.COM
Suasana konvoi Persib juara oleh para pemain di Kota Bandung. Foto: Humas Pemkot Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung merayakan keberhasilan meraih gelar juara Super League 2025/26 dengan penuh sukacita.

Bersama ratusan ribu Bobotoh, Persib menggelar pawai juara dengan melintasi sejumlah ruas jalan Kota Bandung.

Pawai pada Minggu (24/5/2026) dimulai dari Gedung Sate, melintasi sejumlah ruas jalan seperti Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Jalan Asia Afrika, dan berakhir di Pendopo Kota Bandung.

Baca Juga:

Namun sayangnya, pelaksanaan pawai tidak bejalan mulus.

Membludaknya Bobotoh yang turun ke jalan untuk menyaksikan para pemain Maung Bandung membuat pawai sempat terkendala akses jalan yang sulit dilalui.

Di Jalan Asia Afrika, Bobotoh sudah memadati lokasi sejak pagi hari.

Baca Juga:

Kondisi ini membuat jalan tak bisa dilalui, bahkan beberapa kendaraan sempat terjebak di tengah kerumah massa.

Selain itu, proses pengangkatan trofi yang semula direncanakan dilakukan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dekat Gedung Merdeka juga buyar.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan permohonan maaf karena pelaksanaan pawai Persib juara yang tidak berjalan lancar. Ada banyak faktor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bobotoh  Bobotoh Persib  Walkot Farhan  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp