Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Walkot Bandung Farhan Akui Perbaikan Infrastruktur Usai Aksi Ricuh Lumayan Berat

Minggu, 14 September 2025 – 11:06 WIB
Walkot Bandung Farhan Akui Perbaikan Infrastruktur Usai Aksi Ricuh Lumayan Berat - JPNN.COM
RM Sambara yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, hangus dibakar massa aksi demonstrasi berakhir ricuh pada Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus mengeluarkan dana darurat mencapai miliaran rupiah untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang dirusak massa aksi demonstrasi, beberapa waktu lalu. 

Kerusakan itu meliputi traffic light atau lampu lalu lintas, bangunan bank, dan reklame yang ddibakar

Kemudian, vandalisme dan perawatan jembatan layang Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja juga dilakukan. 

Baca Juga:

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perbaikan infrastruktur satu per satu tengah dilakukan. 

“Perbaikan infrastruktur lain pelan-pelan ya, karena kan, bagaimana juga kami semua menggunakan dana darurat, anggaran darurat untuk perbaikan,” kata Farhan saat ditemui di Taman Dago Cikapayang, Kota Bandung, Minggu (14/9/2025). 

Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung harus merogok kocek yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur tersebut. Meski tak menyebut nominal pastinya, hanya saja angkanya mencapai miliaran rupiah. 

Baca Juga:

Uang yang dipakainya pun menggunakan dana anggaran darurat pemerintah. 

“Nggak banyak, pakai biaya rutin darurat saja masuk ke perbaikan. Belum mencapai puluhan miliar lah. Kami perbaiki-perbaiki saja, tetapi ya, lumayan berat ini perbaikan dari fasilitas milik pemerintah pusat,” jelasnya. 

Pemkot Bandung harus mengeluarkan dana darurat mencapai miliaran rupiah untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang dirusak massa aksi demonstrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  Pilwalkot Bandung  Muhammad Farhan  Demonstrasi 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp