Walkot Benyamin Ungkap Arah Pembangunan Tangsel 2027

jpnn.com, TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan arah kebijakan 2027 pemerintah yang dipimpinnya ialah ke sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Hal demikian dikatakan Benyamin saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Kamis (9/4).

"Kami masih akan tetap fokus kepada infrastruktur. Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama," ujar dia melalui keterangan persnya dikutip Jumat (10/4).

Benyamin melanjutkan bahwa persoalan lingkungan, terutama terkait sampah, menuntut strategi lebih komprehensif dari hulu ke hilir.

Menurutnya, infrastruktur fisik harus didukung oleh kesadaran kolektif dan sistem distribusi yang mumpuni.

"Kami akan berfokus bagaimana infrastruktur berkaitan seperti jalan, jembatan, sungai, dan drainasenya dilakukan pembangunan secara optimal," ujar politikus Gerindra itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Tangsel TB Asep Nurdin menuturkan akselerasi transformasi digital melalui platform Tangsel One juga akan diperkuat pihaknya pada 2027.

Asep menyebutkan bahwa inovasi ini menjadi langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang berbelit.