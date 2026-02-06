Walkot Farhan Sebut 10 Ribu Siswa Bandung Mengalami Masalah Kesehatan Mental

jpnn.com, BANDUNG - Gangguan mental saat ini menjadi krisis kesehatan serius dan isu krusial di banyak daerah, termasuk di Kota Bandung.

Data survei 2023 menunjukkan sekitar 20 persen penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional.

Fakta yang cukup mencengangkan justru datang dari Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan sebanyak 10 ribu siswa sekolah mengalami gangguan kesehatan mental di tahun 2025.

Data tersebut diperoleh dari survei kesehatan mental yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada siswa SD dan SMP.

"10.000 (siswa) alami masalah kesehatan mental," kata Farhan saat meninjau SMP Negeri 70 Kota Bandung, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, data itu akan menjadi bahan untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung membuat program pengembangan kapasitas untuk guru bimbingan konseling. Pihaknya akan menyiapkan program merespons itu.

"Dinas pendidikan akan merespons itu dengan membuat program," ucapnya.