Walkot Farhan Soroti Cuaca Ekstrem di Kota Bandung yang Tewaskan Pengemudi Carry

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pengemudi Suzuki Carry atas nama Diding Nuryaman (45 tahun) meninggal dunia akibat pohon tumbang yang menimpa kendaraannya di Jalan Bojong Raya, Caringin, Kota Bandung pada Jumat (3/4).

Insiden mengerikan itu terjadi saat hujan deras yang disertai angin menerjang wilayah Bandung pada Jumat siang hingga sore hari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban yang merupakan warga Kabupaten Bandung.

"Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Peristiwa ini menjadi duka cita bersama. Kami sangat prihatin atas kejadian yang tidak kami harapkan ini," kata Farhan di Bandung, Sabtu (4/3).

Farhan mengatakan, kondisi cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras dan angin kencang harus menjadi perhatian bersama.

Dia pun mengimbau seluruh warga Bandung untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama ketika terjadi hujan deras disertai angin kencang. Hindari berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar maupun reklame yang berpotensi roboh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Farhan memastikan, seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah bergerak cepat dalam melakukan penanganan di lapangan, baik dalam proses evakuasi, pembersihan material pohon tumbang, maupun pemulihan akses jalan yang terdampak.