Wals Akhir Zaman, Lanskap Baru Dalam Perjalanan Rony Parulian

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rony Parulian melepas sebuah single terbaru yang bertitel Wals Akhir Zaman pada 26 Juni 2026.

Lagu tersebut menjadi langkah pertama yang memperlihatkan lanskap baru dalam perjalanan musikal Rony Parulian. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik, dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya.

“Lagu ini mewakili arah yang ingin aku bawa ke depan, baik secara musikal maupun cerita. Dari sisi musik, Wals Akhir Zaman memperkenalkan warna yang lebih alternatif dan lebih luas dibanding karya-karya sebelumnya," ungkap Rony Parulian.

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"Dari sisi cerita, lagu ini juga menjadi pintu masuk ke tema besar yang akan banyak muncul di beberapa proyek ke depan, yaitu tentang cinta, perjuangan, dan memilih untuk tetap bertahan dalam situasi yang tidak selalu mudah,” sambungnya.

Alih-alih menghadirkan kisah cinta yang romantis dan sempurna, Wals Akhir Zaman justru menemukan keindahannya di tengah ketidakpastian.

Lagu tersebut membayangkan dua orang yang tetap berdansa meski dunia di sekeliling mereka terasa runtuh.

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“Buat aku, Wals Akhir Zaman bukan tentang akhir dunia secara harfiah. Lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah untuk menggambarkan perasaan itu,” lanjut Rony Parulian.

Perubahan yang terasa dalam lagu ini tidak lahir begitu saja. Rony Parulian melibatkan Petra Sihombing sebagai produser dan bekerja bersama Rendy Pandugo dalam proses penulisan lagu.