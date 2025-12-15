Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamen Christina Bahas Rencana Penempatan Pekerja Migran Sektor Perhotelan dan Gastronomi ke Jerman

Senin, 15 Desember 2025 – 10:15 WIB
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menggelar pertemuan daring dengan Eurojob, agensi tenaga kerja berbasis di Jerman dan membahas peluang kerja serta persyaratan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor perhotelan, manajemen fasilitas kebersihan, dan keahlian memasak (gastronomi), Jumat (12/12/2025). Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menggelar pertemuan daring dengan Eurojob, agensi tenaga kerja berbasis di Jerman dan membahas peluang kerja serta persyaratan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor perhotelan, manajemen fasilitas kebersihan, dan keahlian memasak (gastronomi), Jumat (12/12/2025).

Pertemuan menyoroti persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja migran, utamanya kemampuan bahasa Jerman yang menjadi syarat untuk berbagai posisi.

Saat itu, Eurojob menyampaikan kebutuhan tenaga kerja sektor perhotelan dengan standar bahasa A2 dengan durasi kontrak selama 2-3 tahun.

Wamen Christina juga menegaskan pentingnya penyiapan calon pekerja migran yang sesuai dengan standar pasar kerja Jerman.

"Kami ingin memastikan calon pekerja migran ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kompetensi dan persyaratan resmi Jerman. Fokus kami adalah memperkuat pelatihan bahasa dan memastikan seluruh dokumen serta kualifikasi terpenuhi sebelum keberangkatan," katanya.

Selain soal persyaratan, diskusi Wamen Christina dan Eurojob juga mencakup gambaran umum proses administratif, mulai dari verifikasi dokumen, pengurusan visa, hingga persiapan keberangkatan.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terbuka untuk memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar Jerman.

Wamen Christina menambahkan, peluang kerja di Jerman dapat menjadi opsi penempatan yang menjanjikan bagi tenaga profesional Indonesia.

