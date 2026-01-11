Wamen Christina Buka Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Suriname dan Guyana

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengungkapkan Indonesia berpeluang menempatkan pekerja migran berbagai sektor di Suriname dan Guyana.

Sektor tersebut di antaranya perkayuan/kehutanan, manufaktur, pertambangan, minyak dan gas bumi.

Wamen Christina menjelaskan penempatan pekerja migran Indonesia ke Suriname dan Guyana selama ini didominasi oleh skema perseorangan mandiri dengan sektor pekerjaan seperti operator mesin dan mekanik di sektor perkayuan. Jumlahnya pun masih relatif sedikit.

“Kami ingin membuka lebih banyak peluang penempatan ke Suriname dan Guyana. Termasuk mendapatkan informasi terkait kebijakan ketenagakerjaan, migrasi dan kuota jika ada,” ungkap Wamen Christina saat pertemuan daring dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Suriname Agus Priono merangkap Republik Kooperatif Guyana dan Caricom, Jumat (9/1/2025).

Wamen Christina juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti peluang penempatan pekerja migran ke Suriname dan Guyana serta menekankan berbagai langkah konkret yang bisa segera dilakukan guna menjaga momentum kerja sama.

“Kami ingin menegaskan Indonesia serius menindaklanjuti peluang yang ada. Kementerian P2MI siap memulai pembahasan melalui pertemuan awal secara daring dengan users di kedua negara tersebut,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Republik Suriname Agus Priono ingin pekerja migran Indonesia bisa memanfaatkan peluang untuk bekerja di sana, utamanya di sektor minyak dan gas bumi yang saat ini sedang tumbuh di kedua negara itu.

“Sektor lain, seperti kesehatan, tenaga ahli teknis, konstruksi, pertambangan dan lainnya, baik di Suriname dan Guyana juga memerlukan pekerja migran Indonesia,” katanya.