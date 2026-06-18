Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamen Christina Gandeng Bappenas Matangkan SMK Go Global dan Jalur Vokasi ke Jerman

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:56 WIB
Wamen Christina Gandeng Bappenas Matangkan SMK Go Global dan Jalur Vokasi ke Jerman - JPNN.COM
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, beserta jajaran, Rabu (17/6/2026). Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, beserta jajaran, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan keduanya ini untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Program SMK Go Global dan pengembangan jalur vokasi internasional menuju pasar kerja luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Christina membahas penyesuaian kebutuhan tenaga kerja (demand) dari negara tujuan dengan ketersediaan sumber daya manusia (supply) di dalam negeri.

Baca Juga:

"Selain itu, dibahas pula mekanisme pemilihan lembaga pelatihan yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program SMK Go Global,” katanya di Kantor Kementerian P2MI.

Wamen Christina menegaskan, Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara terukur dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.

"Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kita ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik, mulai dari penyesuaian kebutuhan pasar kerja, kualitas pelatihan, hingga kesiapan para peserta agar program ini sukses dan memberikan manfaat nyata,” kata legislator Partai Golkar itu.

Baca Juga:

"Sinergi antara Kementerian P2MI dan Bappenas menjadi penting untuk memastikan program tersebut didukung perencanaan yang matang dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang,” ujar Wamen Christina.

Selain SMK Go Global, Wamen Christina juga menyampaikan rencana pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian P2MI, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Wamen Christina memperkuat koordinasi pelaksanaan Program SMK Go Global dan pengembangan jalur vokasi internasional menuju pasar kerja luar negeri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   P2MI  KP2MI  SMK Go Global  vokasi  Wamen Christina 
BERITA P2MI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp