Wamen Ekonomi Kreatif Irene Umar: IP Lokal Siap Bersaing di Layar Global

Selasa, 02 Desember 2025 – 16:59 WIB
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar saat melakukan visitasi ke JAFF Content Market (JCM) 2025, Yogyakarta. Foto: Humas Kemenkraf

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ekosistem kekayaan intelektual(IP) lokal sebagai mesin pertumbuhan baru.

Irene menyampaikan hal itu saat melakukan visitasi ke JAFF Content Market (JCM) 2025 di Yogyakarta.

Melalui platform pasar konten ini, sepuluh IP orisinal Indonesia terpilih seperti "Elang Hitam" dan "Sangkakala di Langit Andalusia", kini dibuka peluangnya untuk diadaptasi menjadi film, serial, dan konten digital berdaya saing global.

“Kekuatan ekonomi kreatif Indonesia berada pada ide dan kemampuan bercerita. JAFF Content Market membuktikan bahwa IP lokal kita mampu berdiri sejajar dan siap diadaptasi menjadi karya layar yang kompetitif. Pemerintah akan terus memperkuat jejaring, ruang kurasi, dan peluang komersialisasi bagi para kreator,” ujar Wamen Ekraf dalam acara yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Senin, 1 Desember 2025.

JAFF Content Market merupakan bagian dari rangkaian JAFF Market 2025 yang mempertemukan kreator, produser, studio, penerbit, hingga investor dalam satu ruang kolaborasi.

Melalui kurasi ketat, tahun ini JCM akhirnya menemukan 10 IP orisinal Indonesia dari berbagai medium — buku, komik, musik, gim, dan konsep transmedia.

Wamen Ekraf Irene Umar mengatakan JAFF Content Market membuktikan IP lokal mampu berdiri sejajar dan siap berkompetisi di layar global.

TAGS   ekonomi kreatif  global  lokal  Wamen Ekraf  Irene Umar 
