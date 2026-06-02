Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wamen Ekraf & Puteri Indonesia 2026 Suarakan Misi Perdamaian Dunia di Borobudur

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:54 WIB
Wamen Ekraf & Puteri Indonesia 2026 Suarakan Misi Perdamaian Dunia di Borobudur - JPNN.COM
Borobudur Peace & Prosperity Festival (BPF) 2026 bertepatan dengan perayaan Waisak, acara tersebut mengusung tema “One Light One World” yang telah berlangsung pada 29–31 Mei 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Para Duta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menyampaikan apresiasi atas doa-doa indah dari enam pemimpin agama dalam acara Borobudur Peace & Prosperity Festival (BPF) 2026.

Bertepatan dengan perayaan Waisak, acara tersebut mengusung tema “One Light One World” yang telah berlangsung pada 29–31 Mei 2026.

Irene mengatakan acara tersebut menjadi ruang perjumpaan lintas budaya, spiritualitas, dan kemanusiaan, mengajak masyarakat untuk merayakan nilai perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Borobudur.  

Baca Juga:

“"Rinpoche membawa lebih dari 200 murid dari mancanegara dan bukan hanya sebuah peringatan hari Waisak, tetapi sebuah festival bagi warga sekitar,” ungkap Irene Minggu (1/6)

Dia menuturkan berbagai candi bersejarah di kawasan Borobudur kembali menjadi bagian dari perjalanan festival.

Hal itu menegaskan warisan budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan juga inspirasi bagi masa depan. 

Baca Juga:

Irene menyebut festival itu juga mencerminkan kesatuan masyarakat dunia, sekaligus menegaskan bahwa di Indonesia semangat persatuan lintas iman dan budaya dapat terwujud dengan nyata.

“Di sinilah, berbeda-beda suku, ras, berbeda-beda agama, hadir bersama-sama untuk memajukan ekonomi dan untuk kebersamaan, untuk satu kata, cinta." kata Irene.  

Para Duta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menyampaikan apresiasi atas doa-doa indah dari enam pemimpin agama dalam acara Borobudur Peace & Prosperity

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   media sosial  Ekraf  Puteri Indonesia 2026  Borobudur  Waisak  UMKM 
BERITA MEDIA SOSIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp